LG gaat in zijn thuisland Zuid-Korea een tv met een oprolbaar scherm verkopen: de LG Signature OLED R. De televisie kan helemaal of gedeeltelijk uitgeschoven worden, waardoor het scherm uit een aangeleverd meubelstuk omhoog lijkt te komen.

De Signature OLED R kan helemaal niet, gedeeltelijk of volledig uitgeschoven zijn. In de laatste modus kan de tv met een scherm van 65 inch worden gebruikt.

Als het scherm gedeeltelijk is uitgerold is het zichtbaar als een rechthoekige balk. Het kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden als muziekspeler of om de tijd weer te geven.

LG presenteerde de Signature OLED R voor het eerst in 2019 in Las Vegas. De televisie kost in Zuid-Korea 100 miljoen won (zo'n 74.500 euro). Het bedrijf heeft vooralsnog niet gezegd of de tv ook in andere landen op de markt komt.