In de software waarmee verkiezingsresultaten worden vastgesteld, zijn volgens een onafhankelijke onderzoeker geen beveiligingsgaten meer te vinden, meldt de Kiesraad maandag.

Het programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) kan alle stemmen bij elkaar optellen en vervolgens een zetelverdeling maken. In 2018 bleek OSV onveilig te zijn, waardoor hackers in theorie de verkiezingsuitslag konden beïnvloeden.

Sindsdien is de software onder handen genomen om de gevonden gaten te dichten. Hierna schakelde de Kiesraad beveiligingsonderzoeker HackDefense in om te zien of het programma inmiddels veilig te gebruiken is.

Volgens de Kiesraad is HackDefense positief over de beveiliging van de software. "Er is duidelijk aandacht besteed aan de veiligheid en vrijwel alle kritiekpunten uit eerdere testrapporten en onderzoeken zijn opgelost."

In het onderzoek zouden geen grote risico's of kwetsbaarheden zijn aangetroffen. Toch zijn de voorwaarden voor het gebruik van de software aangescherpt, zodat hackers niet via nog onontdekte lekken kunnen binnendringen.

"De software wordt geacht uitsluitend te worden gebruikt in een geïsoleerde omgeving zonder verbinding met andere netwerken", adviseert HackDefense. "En zonder fysieke of logische toegang tot de server voor onbevoegden."