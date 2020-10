Gadgetverkopers zijn boos over de gestegen thuiskopieheffing, waardoor een bedrag boven op ieder verkocht apparaat wordt gerekend. In een dinsdag uitgebracht persbericht eisen ze een herziening.

Het bericht is uitgestuurd door NLDigital, dat spreekt namens meerdere aanbieders van smartphones, laptops en cloudopslag in Nederland.

Bij de verkoop van veel apparaten wordt een heffing boven op het aanschafbedrag gerekend, om te compenseren voor potentiële kopieën die van media worden gemaakt en opgeslagen.

De afgelopen twee jaar lag de heffing op maximaal 4,70 euro. Van 2021 tot en met 2023 gaat dat bedrag omhoog naar 7,30 euro. Nog nooit steeg het bedrag zo hard.

'Niet logisch in streamingtijdperk'

Volgens de verkopers heeft "technologie de noodzaak van het maken van een thuiskopie weggenomen". Het komt steeds minder voor dat gadgetbezitters bijvoorbeeld een DVD kopiëren. "De hoogte van de heffing sluit niet meer aan bij het mediagebruik in het huidige streamingtijdperk."

De gadgetaanbieders onderhandelen al langere tijd samen met auteursrechtenorganisaties over hoe hoog de thuiskopieheffing moet liggen. "We zitten al jaren in een complete patstelling", aldus de brancheorganisatie.

Brief aan de minister

De organisaties hebben een brief verstuurd naar minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), waarin ze hem vragen de thuiskopieheffing nog eens te evalueren.

"De huidige regeling is echt toe aan een update. We hopen dat de minister met de evaluatie aan kan zetten tot een eerlijker systeem en hier ook in Europa voor wil pleiten."