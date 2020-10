De GGD was tot in juni nog niet overtuigd door de CoronaMelder-app, meldt de NOS maandag.

De GGD was bang dat de app het bron- en contactonderzoek in de weg zou zitten, schrijft de NOS op basis van documenten verkregen via een verzoek onder de Wet openbaarheid van bestuur. De organisatie wilde bovendien vermijden dat mensen die al door de app op de hoogte waren gesteld van hun contact met een coronapatiënt ook nog eens door een gewone contactonderzoeker zouden worden benaderd.

Daarnaast vond de GGD dat de overheid te gehaast bezig was bij de ontwikkeling van de app. Verder wordt volgens de NOS weinig duidelijk over de zorgen die de GGD had over de app.

In een brief op 22 juni uitte de GGD nog zorgen dat de app niet goed kon worden ingevoerd, en dat resultaten niet goed konden worden gemeten. De app zou op dat moment al op 15 juli moeten worden ingevoerd, wat de GGD te snel vond.

Uiteindelijk werd de app op 10 oktober uitgerold naar heel Nederland. In een reactie aan NOS zegt de GGD nu wel tevreden te zijn met de app.