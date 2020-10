Een deel van de nieuwe automodus van Android is sinds enkele weken op sommige toestellen te vinden. Het lijkt te gaan om een test die naar een aantal gebruikers is uitgerold, meldt XDA deze week.

De automodus werd in maart vorig jaar aangekondigd tijdens het jaarlijkse I/O evenement van Google. Deze modus maakt het mogelijk om de telefoon volledig handsfree te bedienen, zodat deze een soort infotainmentsysteem wordt.

Sommige gebruikers melden nu dat zij instellingen voor de nieuwe modus zien in de Google Maps-app. Onder het kopje 'Google Assistant settings' zien zij een knopje om de automodus aan te zetten.

Ook kunnen sommigen al de layout zien die de nieuwe modus gaat gebruiken. Deze is simpeler dan de normale Android-layout. Het is nog niet duidelijk of het om een test gaat, of dat Google de functie binnenkort volledig gaat uitrollen.

Ondertussen laat Google een andere app stilletjes gaan. Trusted Contacts, waarmee je je locatie kan delen met vertrouwde contactpersonen, vertrekt vanaf 1 december. Een soortgelijke functie zit tegenwoordig ingebouwd in Google Maps.