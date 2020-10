Wat is de beste laptop van 14 inch en kleiner? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Ben je veel onderweg? Dan is een kleine laptop vaak handiger. Ze zijn licht en makkelijk in je tas mee te nemen. Maar voor intensief gebruik kun je meestal beter een iets zwaarder model kiezen. Vooral goedkopere kleine laptops zijn vaak niet geschikt om langdurig op te werken.

De Consumentenbond test laptops op onder meer snelheid, schermkwaliteit, hardware en gebruiksgemak. Er zijn in totaal 144 laptops getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie 14 inch en kleiner is een model van Acer de Beste uit de Test. Een model van HP heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding en is dus de Beste Koop.

De Acer is de beste laptop van 14 inch uit de test. Hij heeft een SSD van 256 GB en een Intel Core i5-processor.

De maat en het gewicht van deze laptop maakt hem veelzijdig. Hij is net groot genoeg om prettig wat langer op te werken, maar ook compact en licht genoeg (1,42 kilo) om makkelijk mee te nemen.

De werksnelheid van deze laptop is uitstekend. Ook voor intensief gebruik, zoals video- en fotobewerking, is hij krachtig genoeg. De accu gaat lang mee: ruim tien uur bij licht gebruik.

Handig is ook de nieuwe wifi 6-chip. Je merkt hier nu niet veel van (de meeste thuisnetwerken werken nog met wifi 5), maar de laptop is hierdoor wel toekomstbestendig.

Een nadeel is de wat afwijkende kleurweergave en de lage maximale helderheid. Al valt dat de meeste gemiddelde gebruikers niet echt op. Daarnaast kan de schijfruimte voor sommige gebruikers wat aan de kleine kant zijn. Van de 256 GB hou je zo'n 200 GB over die je kunt gebruiken voor opslag.

Dit model van HP is wat goedkoper dan de Acer en presteert ook iets minder goed.

Het formaat is van deze laptop is net als de Acer ook 14 inch. Hij heeft een SSD van 256 GB en een Intel Core i3-processor. De rekenkracht van deze processor is prima en het opstarten gaat snel. Je kunt het scherm van deze laptop helemaal omklappen, zodat je hem ook als tablet kunt gebruiken.

Ook bij deze laptop is de kleurweergave van het scherm wat afwijkend. Ook is de maximale helderheid laag. De accuduur is zo'n zeven uur bij licht gebruik. Dat is een stuk minder lang dan bij de Acer.

