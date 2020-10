De Nationale Gezondheidsdienst (NHS) van het Verenigd Koninkrijk wil COVID-19-tests per drone vervoeren. De Britse overheid steunt daarvoor het bedrijf Apian, dat gelooft dat afgenomen coronatests met de drones regelmatiger, betrouwbaarder en sneller naar het laboratorium gebracht kunnen worden.

Apian wil landingsplekken installeren op ziekenhuizen, laboratoria en loodsen, waarvandaan de onbemande vliegtuigjes bevoorraad kunnen worden of middelen kunnen afleveren. Naast coronatests kan het bedrijf de drones ook inzetten voor bijvoorbeeld beschermende kleding.

Het bedrijf wil onderzoeken of drones een netwerk van luchtwegen kunnen gebruiken om de gezondheidszorg te verbeteren. De elektrische vliegtuigjes navigeren door middel van gps door deze 'luchtgangen'.

De NHS-afdeling van Engeland verwacht dat de investering ook na de pandemie meerwaarde kan bieden. Zo kunnen de drones in de toekomst mogelijk medische apparatuur, bloedzakken en medicatie vervoeren.

Het Verenigd Koninkrijk meldde in de eerste twee weken van oktober dagelijks minstens tienduizend positieve COVID-19-tests, met name in Engeland. Dat land alleen al kende dagen waarbij meer dan vijftienduizend nieuwe gevallen werden gemeld. Dat is flink meer dan in de weken daarvoor.

De Nederlandse overheid adviseert alleen naar het Verenigd Koninkrijk af te reizen als dat echt noodzakelijk is.