Cruise, een dochterbedrijf van General Motors, mag in de Amerikaanse staat Californië zelfrijdende auto's testen zonder bestuurder. Het bedrijf mag met vijf autonome voertuigen in een aangewezen gebied in San Francisco de weg op, maakt de lokale transportautoriteit bekend op haar website.

Californië is een populaire staat onder bedrijven die aan zelfrijdende auto's werken. Technologiebedrijven vestigen zich er in groten getale, maar de regio heeft ook een gunstig en zonnig klimaat. Dat moeilijkere weersomstandigheden er minder vaak voorkomen, maakt de eerste tests van zelfrijdende voertuigen eenvoudiger.

De lokale transportautoriteit heeft tientallen bedrijven toestemming gegeven om zelfrijdende auto's met een bestuurder de weg op te laten gaan. Die persoon zit onder meer in de auto om in te kunnen grijpen als dat nodig is. Cruise is echter het vijfde bedrijf dat de tests ook mag uitvoeren zonder mens achter het stuur.

In een bericht op de blogdienst Medium schrijft General Motors-topman Dan Ammann dat de autonome auto's nog dit jaar in San Francisco zullen rondrijden. Hij noemt het weghalen van de menselijke bestuurder een mijlpaal voor zelfrijdende auto's.

Een maand geleden kreeg Zoox, een dochterbedrijf van internetgigant Amazon, ook toestemming voor dit soort tests. Eerder verleende de Californische transportautoriteit permissie aan Waymo, een bedrijf dat is voortgekomen uit Googles pogingen om technologie voor zelfrijdende auto's te ontwikkelen.