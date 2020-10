De directeuren van Facebook, Google en Twitter zullen voor de Senaatscommissie voor Handel van de Verenigde Staten verschijnen, maakt de commissie bekend op haar website. Mark Zuckerberg, Sundar Pichai en Jack Dorsey getuigen over de rol van hun platformen in het maatschappelijk debat en de verantwoordelijkheid die zij dragen.

Aanleiding voor het verhoor is de vraag of een omstreden wetsonderdeel aangepast moet worden. In dit onderdeel, sectie 230 genoemd, staat dat bedrijven niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor wat gebruikers op hun online platformen doen.

In de praktijk betekent dat onder meer dat Facebook, Twitter en Google niet aangeklaagd kunnen worden voor illegale teksten, foto's en video's die gebruikers op Facebook, Twitter en YouTube (onderdeel van Google) uploaden.

Sectie 230 krijgt van zowel de Republikeinse als Democratische Partij in de VS kritiek. Uit beide kampen klinken geluiden dat het wetsonderdeel achterhaald is en gebreken kent, al zijn de achtergronden van hun standpunten wel verschillend.

Ook Trump en Biden hebben moeite met wet

De regering-Trump hoopt dat aanpassing van de wet ervoor zorgt dat bedrijven als Facebook en Twitter meer verantwoordelijkheid op zich nemen. De Amerikaanse president, die begin november zijn plek in het Witte Huis verdedigt, heeft het regelmatig aan de stok met sociale media vanwege vermeende censuur.

Zijn tegenstander Joe Biden heeft ook kritiek op sectie 230. Hij zei begin dit jaar in gesprek met The New York Times dat het wetsartikel helemaal ingetrokken zou moeten worden. Volgens Biden leidt sectie 230 ertoe dat Facebook niet genoeg druk ervaart om de verspreiding van onwaarheden en desinformatie tegen te gaan.

Het verhoor van de CEO's van Facebook, Twitter en Google vindt plaats op 28 oktober. De directeuren zullen vanwege de coronapandemie virtueel aanwezig zijn. Het is onwaarschijnlijk dat een mogelijke hervorming van de wet nog dit jaar plaatsvindt.