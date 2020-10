Online kledingwinkel Zalando koopt een bedrijf dat een app ontwikkelt waarmee mensen hun lichaam kunnen scannen om erachter te komen of een kledingstuk past.

De app moet mensen die online kleding kopen helpen bij de vraag of het product past. Uiteindelijk moet dat ervoor zorgen dat Zalando minder te kleine of te grote maten opstuurt, die allemaal teruggestuurd moeten worden omdat ze niet passen.

"Kledingmaten verschillen van merk tot merk, in verschillende categorieën en landen", schrijft Zalando over de overname van Fision. "Dit verwart klanten en leidt tot het onnodig terugsturen van kleding."

Het van oorsprong Duitse bedrijf, dat actief is in zeventien Europese landen, wil dat klanten in de toekomst hun exacte kledingmaten kunnen doorgeven. Dat moet ervoor zorgen dat klanten alleen kleding kopen of aanbevolen krijgen die daadwerkelijk past.

Zalando heeft niet bekendgemaakt hoeveel het voor Fision heeft neergeteld.