Muziek op je thuisscherm met Spotify, zelf iPhone-widgets maken met Scribblet en hoe ga je om met een mysterieus zwaard dat maar blijft groeien in Slash Quest? Dat en meer zijn de Apps van de Week.

Spotify

Spotify heeft zijn app bijgewerkt naar het nieuwe iPhone-besturingssysteem iOS 14. De grootste vernieuwing is de ondersteuning van widgets. Dankzij deze uitgeklapte vensters kun je de belangrijkste informatie van apps op je iPhone-thuisscherm bekijken, zonder dat je de app volledig hoeft te openen.

De kersverse Spotify-widget laat natuurlijk zien waar je momenteel naar luistert. Je kunt uit twee soorten widgets kiezen. De kleine laat alleen zien waar je op dit moment naar luistert. De grote Spotify-widget geeft ook weer welke liedjes, albums, afspeellijsten of podcasts in de wachtrij staan.

Download Spotify voor iOS (gratis)

Scribblet

Over widgets gesproken: met de nieuwe app Scribblet kun je je eigen appvensters maken. Laat je creativiteit de vrije loop en schrijf, teken of krabbel wat je altijd in beeld wil zien. Vervolgens kun je de creatie nabewerken met verschillende (kleuren) stiften en penselen. Ook kun je bijvoorbeeld een andere achtergrond kiezen.

Je kunt met Scribblet kleine, gemiddelde en grote iPhone-widgets maken. Ook leuk: de app kan overweg met de Apple Pencil, het speciale Apple-pennetje.

Download Scribblet voor iOS (gratis, 2,29 euro voor volledige versie)

Slash Quest

In de nieuwe Apple Arcade-game Slash Quest kruip je in de huid van een echte antiheld met een zwaard dat maar blijft groeien. Alsof dat nog niet lastig genoeg is, weet je ook totaal niet hoe je met zwaarden moet omgaan.

Het gevolg? Een hoop chaos, maar wel leuke chaos. In Slash Quest moet je het groeiende zwaard terug naar het kasteel brengen. Dat lukt je door slim om te gaan met de omgeving. Je gebruikt het zwaard niet alleen om vijanden te verslaan, maar ook om langs obstakels te komen.

Download Slash Quest voor iOS (met een Apple Arcade-abonnement van 4,99 euro per maand)

Snapchat

Snapchat heeft in de afgelopen week een update gekregen waarmee je muziek aan Snaps en Stories kunt toevoegen. Dit komt je mogelijk bekend voor, want de grote concurrent TikTok kan dit al jaren. Snapchatters met een iPhone zijn de eersten die liedjes aan hun filmpjes kunnen toevoegen. De update voor Android-gebruikers volgt later.

Je kunt muziek zowel voor als na het opnemen van je video toevoegen. Snapchat heeft met grote labels als Universal en Sony contracten afgesloten, waardoor je uit een hoop bekende liedjes kunt kiezen. De muziekcatalogus wordt continu aangevuld.

Download Snapchat voor Android of iOS (gratis)