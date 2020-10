Het Nederlandse T-Mobile heeft de telecomprovider Simpel overgenomen, zo maken de bedrijven vrijdagochtend bekend.

Het is niet bekend wat T-Mobile precies voor Simpel heeft betaald. "Daar doen we geen uitspraken over", vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

Simpel maakte van eind 2010 tot augustus 2014 ook al deel uit van T-Mobile en was toen een telecommerk. Daarna maakte het bedrijf zich los van de provider via een managementbuy-out.

Volgens Simpel-CEO Jasper de Rooij is het aantal klanten bij de provider sindsdien gegroeid en was dit een goed moment om het bedrijf weer te verkopen. T-Mobile is de logische koper, aldus de topman.

Ook Tele2 werd overgenomen door T-Mobile

T-Mobile kocht eind 2017 ook al de telecomprovider Tele2, waarmee het aantal providers met eigen telecomnetwerken in Nederland kromp van vier naar drie.

De overname van Simpel moet nog worden goedgekeurd, maar is minder omstreden dan die van Tele2. De zojuist gekochte aanbieder gebruikt al jarenlang het netwerk van T-Mobile.