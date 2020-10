Apple verkoopt zijn nieuwe iPhone 12-toestellen in Frankrijk alsnog in combinatie met oordopjes, omdat dit bij wet verplicht is. Dat ontdekte MacRumors.

De iPhone 12 is de eerste smartphone waarbij Apple geen stroomadapter en bedrade oordopjes levert. De techreus zegt op die manier zijn impact op het milieu te willen verkleinen.

Op de Franse website van Apple staat dat de iPhone 12 alsnog in combinatie met oordopjes wordt verkocht. Een reden geeft het bedrijf niet, maar in Frankrijk is het verplicht telefoons met een bedrade handsfreekit mee te leveren.

Veel telefoonmakers voldoen al aan die wet door oordopjes mee te leveren, die vaak een microfoon bevatten om mee te bellen. Apple dreigde de uitzondering te worden door de oordoppen niet mee te leveren.

Bescherming tegen radiogolven

De wet is ingevoerd om kinderen jonger dan veertien jaar te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van radiogolven. Hoewel er geen concreet bewijs is voor schade door smartphonesignalen, heeft het land de wet preventief aangenomen.

Had Apple de iPhone 12-telefoons zonder oordoppen geleverd, dan riskeerde het bedrijf een boete van 75.000 euro. Ook moet het bedrijf een gezondheidswaarschuwing meeleveren bij de toestellen.