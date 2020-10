Bij zoekmachine Google wordt het mogelijk om een liedje te vinden door de melodie te neuriën of fluiten. Dat maakte het bedrijf bekend tijdens een livestream.

Het fluit- of neuriegeluid wordt vergeleken met de tonen van muzieknummers, om te identificeren welke track de zoeker precies bedoelt. Op die manier wordt het mogelijk om muziek te vinden waarvan iemand de titel of artiest is vergeten.

De nieuwe zoekfunctie gebruikt smartphone-microfoons om het geneurie of gefluit op te nemen. Android-telefoons kunnen nummers in meerdere talen vinden, waaronder het Engels en Nederlands. De iPhone zal eerst alleen Engelstalige muziek identificeren.

Google gaat binnen video's zoeken

De zoekmachine toont al langer video's op websites zoals YouTube in de resultaten, maar gaat voortaan ook binnen die video's zoeken. Kunstmatige intelligentie (AI) gaat de video's bekijken om dat mogelijk te maken.

Wie bijvoorbeeld zoekt naar een specifiek doelpunt in een voetbalwedstrijd, kan in de zoekresultaten een video zien op het tijdstip dat deze werd gemaakt. Volgens Google is de AI slim genoeg om de ware betekenis achter een video goed te begrijpen.

Coronamaatregelen in zoekresultaten

Google wil binnen de zoekresultaten ook duidelijker laten zien wat een bedrijf doet tijdens de coronacrisis. Hieruit is bijvoorbeeld af te lezen of een winkel vereist dat bezoekers vooraf reserveren.

Het moet binnen de zoekmachine ook beter te zien zijn hoe druk het op een specifieke locatie is, om te helpen drukte te vermijden.

Het bedrijf heeft niet verteld wanneer de opties precies live gaan. Meestal stelt Google nieuwe opties geleidelijk beschikbaar voor zijn gebruikers.