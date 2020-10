YouTube verbiedt het bedreigen of intimideren van personen of groepen uit naam van de QAnon-complottheorie. Het bedrijf onderneemt ook actie tegen andere complottheorieën die in de echte wereld zijn gebruikt om geweld te rechtvaardigen, zoals pizzagate.

QAnon is de overkoepelende naam voor meerdere complottheorieën die erop neerkomen dat de Amerikaanse president Donald Trump achter de schermen strijdt tegen een groep mensen die hem probeert te ondermijnen.

Aanhangers van QAnon beschuldigingen onder anderen prominente Democraten en Hollywoodsterren van pedofilie en satanisme. Ook stellen zij dat Trump op een gegeven moment korte metten maakt met zijn tegenstanders door 'de storm' teweeg te brengen.

QAnon borduurt voort op pizzagate, een complottheorie die populair was rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. De complottheorie draait rond een vermeend ondergronds netwerk van kindermisbruik in een kelder van een pizzarestaurant, waarbij ook Trumps rivaal Hillary Clinton betrokken zou zijn.

Geen van de bovenstaande aantijgingen is gebaseerd op bewijs.

Video's en berichten over dit soort complottheorieën worden vanaf donderdag door YouTube verwijderd als ze een persoon of groep tot doelwit maken, maakt het bedrijf bekend op zijn blog.

"Zoals altijd is context belangrijk", aldus YouTube. "Dus nieuwsverslaggeving over deze onderwerpen of content waarin complottheorieën besproken worden zonder zich te richten op individuen of groepen, kan blijven."