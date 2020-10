De politie ontvangt dagelijks ongeveer honderd aangiftes van zogeheten vriend-in-noodfraude. Bij deze vorm van fraude benaderen oplichters een slachtoffer via WhatsApp en doen ze zich voor als een vriend of familielid, zoals een zoon of dochter. Het zijn vaak ouderen die slachtoffer worden van WhatsApp-fraude.

