Zoom begint met de uitrol van een betere versleutelmethode voor videogesprekken. In een blog maakt de videobeldienst bekend dat zowel betalende als gratis gebruikers de nieuwe versleuteling kunnen aanzetten voor hun videogesprekken.

Zoom versleutelde de inhoud van gesprekken al, maar de sleutels werden nog opgeslagen op de servers van Zoom. Met de nieuwe methode worden deze sleutels lokaal gegenereerd en opgeslagen. Op die manier kan Zoom nooit bij de inhoud van de gesprekken van gebruikers. Ook is het voor kwaadwillenden moeilijker om gesprekken af te luisteren.

Deze end-to-endencryptie werd in juni al aangekondigd door Zoom en zou in eerste instantie alleen voor betalende gebruikers beschikbaar worden gemaakt. Hier ontstond ophef over, waarop het bedrijf besloot de nieuwe beveiliging voor alle gebruikers uit te rollen.

De komende dertig dagen kunnen gebruikers de nieuwe encryptiemethode testen via een technische preview. Als dat goed gaat, wil Zoom de beveiligingsoptie uitrollen voor alle gebruikers.