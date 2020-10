De Tweede Kamer heeft woensdag een motie over het instellen van een commissie voor digitale zaken aangenomen. Na de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 zal de commissie worden geïnstalleerd.

De motie werd eind september ingediend door Kamerleden van CDA, GroenLinks, VVD, D66 en 50PLUS en werd met een ruime meerderheid aangenomen. Het is de bedoeling dat de commissie Digitale Zaken zich exclusief gaat bezighouden met digitalisering.

De motie volgde na een rapport van de tijdelijke commissie Digitale toekomst in mei. Hierin constateerde de commissie dat digitalisering een steeds groter onderwerp is geworden en in steeds meer domeinen van de samenleving doordringt. Daarom kwam er een advies om een aparte commissie Digitale Zaken in het leven te roepen, die zich exclusief met vraagstukken rondom digitalisering bezighoudt.

De commissie Digitale Zaken gaat andere Kamercommissies rond digitalisering ondersteunen. Daarnaast moet de commissie ervoor zorgen dat er juiste wetgeving rondom digitalisering in Nederland komt, maar ook in de gaten houdt wat er speelt op Europees niveau.