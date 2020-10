Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) start de Infectieradar de komende weken weer op. Op het platform kunnen Nederlanders aangeven of ze last hebben van coronaklachten. Het onderzoek werd in juni stilgelegd nadat er een datalek was ontdekt.

Deelnemers aan de Infectieradar vullen wekelijks een formulier in om aan te geven welke klachten ze hebben. Hierdoor kan het RIVM zien hoe mensen met gezondheidsklachten verspreid zijn over het land en hoe zich dat in de loop der tijd ontwikkelt.

Het RIVM haalde het platform uit de lucht nadat uit onderzoek van de NOS bleek dat iedereen met enige technische kennis kon zien wat andere deelnemers op vragen hadden geantwoord. Het ging om onder meer persoonlijke informatie en mogelijk ook medische informatie.

Mensen die eerder al aan het Infectieradar-onderzoek hadden deelgenomen, worden de komende twee weken opnieuw uitgenodigd, aldus het RIVM. Daarna kunnen ook nieuwe deelnemers zich voor het onderzoek aanmelden.

De eerste resultaten van de tweede ronde worden begin november op de site van Infectieradar gepubliceerd en daarna wekelijks bijgewerkt. De resultaten van de periode tot begin juni, toen het RIVM het onderzoek stillegde, zijn te vinden op de site van het RIVM.