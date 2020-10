De politie ontvangt dagelijks ongeveer honderd aangiftes van zogeheten vriend-in-noodfraude. Daarom kondigt de politie donderdag een campagne aan om mensen bewust te maken van deze vorm van fraude via WhatsApp.

Bij vriend-in-noodfraude benaderen de oplichters een slachtoffer via WhatsApp en doen ze zich voor als een vriend of familielid. In het gesprek vraagt de oplichter snel om geld omdat er zogenaamd bijvoorbeeld een rekening moet worden betaald of een vliegticket moet worden gekocht.

In april stelde de politie een online formulier beschikbaar waarmee aangifte van dit soort WhatsApp-fraude gedaan kan worden. Sindsdien is het aantal dergelijke aangiftes flink gestegen, laat een woordvoerder van de politie weten. Sinds september wordt gemiddeld honderd keer dit soort fraude gemeld.

Sommige mensen herkennen de frauduleuze berichten op tijd. Hoeveel gedupeerden geld naar oplichters hebben overgemaakt, kon de politie niet zeggen. Wel is duidelijk dat het om een "aanzienlijk aandeel" van de melders gaat.

Slechts een deel van de fraude via WhatsApp

De truc waarbij oplichters zich voordoen als een vriend of familielid wordt veel gebruikt, maar is niet de enige vorm van fraude via WhatsApp. Oplichters doen zich ook weleens voor als een medewerker van bijvoorbeeld een bank of de Belastingdienst om zo iemand bankgegevens te ontfutselen.

De politie hoopt dat door de grote hoeveelheid aangiftes netwerken van oplichters in kaart kunnen worden gebracht. Wanneer je een verdacht berichtje van iemand krijgt, wordt geadviseerd om altijd met deze persoon af te spreken of te bellen, zodat je zeker weet dat je met een vriend of familielid te maken hebt.