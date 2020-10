Gebruikers van de PlayStation 5 kunnen straks tijdens het gamen gesprekken via de Party Chat opnemen. Ze kunnen de opnames vervolgens ter beoordeling naar Sony sturen. Gebruikers kunnen op deze manier laten weten dat de regels voor het gebruik van Party Chat op de PlayStation worden overtreden.

De functionaliteit kwam aan het licht doordat gebruikers op de PlayStation 4 na een update de melding kregen dat hun gesprekken via de Party Chat kunnen worden opgenomen. Vervolgens bevestigde Sony de nieuwe functionaliteit in een blog.

Het bedrijf meldt dat de beoordeling van opgenomen voicechats een functie op de nog te verschijnen PlayStation 5 wordt. "De functie stelt gebruikers in staat hun voicechats op de PlayStation 5 op te nemen en op te sturen naar een moderator."

Door de melding dachten sommige gebruikers dat Sony actief kan meeluisteren met alle gesprekken die worden gevoerd via Party Chat. Uit de beschrijving van Sony is op te maken dat alleen gesprekken die gebruikers opnemen en rapporteren door het bedrijf worden beluisterd.

Het opnemen van de Party Chat is vooralsnog alleen mogelijk op de PlayStation 5, die later dit jaar verschijnt. Gebruikers van de Playstation 4 kunnen straks wel met gebruikers van de nieuwe PlayStation 5 in een chat zitten. Daarom krijgen ze de waarschuwing dat ook hun gesprekken via Party Chat kunnen worden opgenomen en naar Sony verstuurd kunnen worden.