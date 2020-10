Microsoft gaat de technologie uit zijn Seeing AI-app voor slechtzienden toevoegen aan Word en enkele andere Microsoft-producten. Hiermee moeten de programma's toegankelijker worden voor slechtzienden die afbeeldingen en tekst niet of slecht kunnen lezen. Dat meldde Microsoft woensdag in een blog.

De technologie komt uit de Seeing AI-app van Microsoft, die sinds 2017 beschikbaar is voor iOS. Hiermee kunnen objecten, personen en documenten worden gescand en beschreven. Microsoft beschrijft hoe de techniek om afbeeldingen te herkennen en te beschrijven is verbeterd en nu kan worden toegevoegd aan verschillende applicaties van Microsoft.

Veel toegankelijkheidssoftware voor slechtzienden maakt gebruik van de alt-attributen in een afbeelding. Hierin kan de beheerder van een document of website een beschrijving van de afbeelding zetten, die vervolgens opgepikt kan worden door de apps.

In veel gevallen worden de alt-attributen niet toegevoegd volgens Microsoft, wat het gebruik van de software bemoeilijkt. Daarom zijn er verschillende apps, waar gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI) om afbeeldingen te scannen en te beschrijven wat erop staat.

Het is de bedoeling dat de functionaliteit dit jaar nog naar verschillende Microsoft-producten komt. Microsoft Word, Outlook en PowerPoint zijn als eerste aan de beurt.