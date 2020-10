Twitter verwijdert berichten waarin de Holocaust wordt ontkend. Dat zei een woordvoerder woensdag tegenover Bloomberg. Eerder deze week maakte Facebook al bekend berichten over Holocaustontkenning te verwijderen.

Volgens de woordvoerder van Twitter is het beleid niet nieuw; Holocaustontkenning was al niet toegestaan op Twitter. Hoewel Holocaustontkenning niet expliciet genoemd wordt in de regels van Twitter, worden de berichten verwijderd op basis van hoe het bedrijf zijn eigen regels interpreteert.

Antisemitisme, haatzaaien en het verheerlijken van geweld is namelijk verboden op Twitter en daarom horen berichten waarin de Holocaust wordt ontkend niet thuis op het platform, aldus de woordvoerder.

Het ontkennen van de Holocaust wordt in veel landen gezien als antisemitisme en is daarom verboden, waaronder ook in Nederland. Daarom werden berichten die de genocide op de Joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog ontkennen al verwijderd in Nederland.