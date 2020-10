Twitter en Facebook hebben woensdag (lokale tijd) besloten om de circulatie van een omstreden artikel in de tabloidkrant The New York Post over Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, te beperken. Volgens het artikel misbruikte Hunter een aantal jaar geleden zijn positie als zoon van de toenmalige vicepresident van de Verenigde Staten.

In het artikel wordt op basis van opgedoken e-mails beweerd dat Joe Biden in 2015, toen hij vicepresident was, een ontmoeting had met een partner van het Oekraïense aardgasbedrijf Burisma. Dat zou gebeurd zijn toen zijn zoon werkzaam was voor dat bedrijf. Biden had op dat moment verregaande invloed op het Amerikaanse regeringsbeleid ten opzichte van Oekraïne.

Een jaar na de vermeende ontmoeting oefende Biden druk uit op de Oekraïense regering om de hoogste aanklager van het land te ontslaan, nadat deze corruptie bij Burisma wilde onderzoeken.

Republikeinen stellen al sinds het begin van het impeachmentonderzoek naar de Amerikaanse president Donald Trump van vorig jaar, dat de Bidens zich in Oekraïne schuldig maakten aan belangenverstrengeling.

Facebook besloot de verspreiding van het artikel te vertragen om onafhankelijke factcheckers ernaar te laten kijken. Twitter liet weten dat het onder meer had ingegrepen omdat het artikel van The New York Post op gehackt materiaal gebaseerd zou zijn. Dat is in strijd met de huisregels van Twitter.

Trump: 'Biden op heterdaad betrapt'

Trump heeft boos gereageerd op zijn eigen Twitter-account. Volgens Trump zijn Joe en Hunter Biden op heterdaad betrapt. De president eist dat zijn Democratische tegenstander voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen alle papieren omtrent zijn betrokkenheid bij de zaken van zijn familieleden vrijgeeft.

Twitter-topman Jack Dorsey zegt dat de blokkade van het artikel beter uitgelegd en gecommuniceerd had moeten worden. Hij noemt het "onacceptabel" dat een link zonder verdere uitleg geblokkeerd is.

Het campagneteam van Biden ontkent ondertussen alle beweringen in het verhaal van The New York Post. Volgens Biden heeft het gesprek waarover de tabloidkrant schrijft nooit plaatsgevonden.