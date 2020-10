Huawei is volgens ingewijden in gesprek met een aantal partijen over de verkoop van zijn dochteronderneming Honor. Het bedrijf zou zich minder op budgettelefoons willen richten.

Er zouden op het moment drie partijen zijn die interesse hebben in het Honor-merk. Een daarvan is Digital China, de belangrijkste distributeur voor Honor-telefoons. Andere partijen zijn naar verluidt de fabrikanten TCL en Xiaomi. Het is niet bekend hoever de gesprekken zijn gevorderd. De bedrijven hebben niet op de geruchten gereageerd.

Wat er precies verkocht moet worden is niet bekend. Naast het Honor-merk zouden ook ontwikkelingsafdelingen en productieketens deel uitmaken van de deal. De verkoop zou Huawei naar schattingen tot omgerekend 3,5 miljard euro kunnen opleveren.

Huawei zou zijn focus in heroverweging hebben genomen vanwege sancties die de Verenigde Staten tegen het bedrijf heeft getroffen. Omdat de VS Huawei verdenkt van spionage voor de Chinese overheid, staat Huawei op een zwarte lijst en kan het bedrijf onder meer niet samenwerken met Amerikaanse bedrijven zoals Google. Daarom maakt Huawei telefoons zonder Google-apps en -diensten.