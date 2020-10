OnePlus heeft de opvolger van de eerder dit jaar verschenen OnePlus 8 aangekondigd. De OnePlus 8T heeft een beeldscherm dat 120 keer per seconde ververst kan worden. Ook wordt een nieuwe versie van snelladen ondersteund.

Eerder dit jaar presenteerde OnePlus de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Met name de OnePlus 8T is een opvolger van eerstgenoemde.

Zo biedt de 8T een 120Hz-scherm, ten opzichte van de 90Hz-versie van de OnePlus 8. Met deze verversingssnelheid oogt het beeld vloeiender bij bijvoorbeeld het scrollen of gamen. Ook ondersteunt de OnePlus 8T een nieuwe snellaadtechniek, waarmee de accu van 4.500 mAh in bijna 40 minuten helemaal opgeladen kan worden.

Het aantal cameralenzen is van drie op de OnePlus 8 naar vier op de OnePlus 8T gegaan. Naast een standaardcamera is er een groothoeklens (met een beeldhoek van 123 graden) en een macrolens voor close-ups aanwezig. Nieuw op dit model is de monochrome lens. Daarmee kan volgens OnePlus direct in zwart-wit worden gefotografeerd, zonder kwaliteitsverlies.

De telefoon ondersteunt portretmodus in foto's, maar ook in video's. Hierbij blijft het onderwerp scherp en wordt de achtergrond vervaagd.

De telefoon heeft een Snapdragon 865-chip waarmee 5G-verbindingen worden ondersteund. Verder is er 256GB aan opslagruimte aanwezig. Het toestel komt in twee versies. De variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslag kost 599 euro. De variant met 12GB werkgeheugen en 256GB opslag kost 699 euro.