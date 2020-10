Canon heeft de PowerShot Zoom aangekondigd. De opvallende camera lijkt op een kleine monoculair en heeft een flink zoombereik.

De PowerShot Zoom is een 12 megapixel-camera waarmee op drie niveaus ingezoomd kan worden. Hij heeft een elektronische zoeker en kan wisselen tussen brandpuntafstanden van 100 en 400 millimeter. Een digitale zoom rekt dat bereik op tot 800 millimeter.

Volgens Canon is de camera vooral bedoeld voor mensen die vaak buiten zijn, bijvoorbeeld voor vogelspotters, sportliefhebbers en natuurverkenners. Naast foto's kunnen er ook video's gemaakt worden met een resolutie van 1.080 pixels.

Het apparaat is al een tijd in ontwikkeling en werd recent via een crowdfundingcampagne in Japan uitgebracht. In Nederland is de PowerShot Zoom eind november te koop voor 340 euro.