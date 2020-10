Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) kreeg in 2019 dankzij een chatprogramma 299 slachtoffers van mensenhandel in beeld. Vrijwel allemaal zijn ze slachtoffer van seksuele uitbuiting, meldt het CKM woensdag.

Van de slachtoffers nam 89 procent zelf contact op via het online programma Chat met Fier, waarmee het mogelijk is anoniem met een hulpverlener te praten. Via de chat kwamen ook berichten binnen van mensen die een melding maakten over een ander persoon.

Volgens het CKM was twee derde van de mensen die contact zochten minderjarig. Ruim een kwart was vijftien jaar of jonger en in meer dan de helft van de gevallen duurde de uitbuitingssituatie meer dan een jaar. Bij een op de vijf slachtoffers waren meerdere daders betrokken.

Uit schattingen blijkt dat er in Nederland zo'n dertienhonderd meisjes slachtoffer worden van mensenhandel. "Daarvan is volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen zo'n 2 tot 3 procent zichtbaar", zegt CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers. "Het lukte ons om 12 procent van deze groep in beeld te krijgen en te ondersteunen." Hij noemt het een "bescheiden, maar desondanks belangrijke stap in de goede richting".

Uit onderzoek naar de data van Chat met Fier blijkt dat zo'n negentig slachtoffers van seksuele uitbuiting zich in de eerste vier maanden van dit jaar hebben gemeld. Het CKM zag een toename tijdens de coronaperiode. Daar wordt onderzoek naar gedaan.