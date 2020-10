Facebook staat geen reclames meer toe die mensen moeten overhalen om zich niet te laten vaccineren. "Dit soort advertenties willen we niet op ons platform", schrijft het bedrijf in een blogbericht.

In het nieuwe beleid blijft wel ruimte voor advertenties waarin een standpunt wordt ingenomen voor of tegen overheidsbeleid rond vaccins. Bij deze advertenties komt een label, zodat het voor gebruikers duidelijk is wie voor de advertentie heeft betaald.

De update van Facebook geldt als een aanscherping van eerder opgestelde regels over het advertentiebeleid rond vaccins. Zo werden al reclames geweerd die valse beweringen over vaccinaties de wereld in hielpen.

Het nieuwe Facebook-beleid gaat de komende dagen in. Het bedrijf zegt samen te werken met onder meer de gezondheidsorganisatie WHO om mensen over het gebruik van vaccins te informeren.