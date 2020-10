Apple heeft zijn nieuwste smartphones gepresenteerd. De iPhone 12 krijgt vier verschillende modellen, waaronder een speciale miniversie.

Het ontwerp van de vier nieuwe iPhones lijkt op dat van de recente iPads die de techreus presenteerde. Om de randen van het toestel zit een metalen band, zoals ook het geval was bij onder andere de iPhone 4 en 5.

Net als afgelopen jaar brengt Apple een gewone en een Pro-editie van de nieuwe iPhone uit, die allebei een scherm van 6,1 inch hebben. Daarnaast is er een grotere variant van de iPhone 12 Pro, met een display van 6,7 inch.

Door dunnere schermranden is het toestel compacter dan voorgaande toestellen. Een keramische laag over het scherm moet ervoor zorgen dat de smartphone ook minder snel bekrast of beschadigd wordt.

Voor het eerst minimodel van iPhone

Voor het eerst brengt Apple ook een kleinere variant van de telefoon uit. De nieuwe iPhone 12 Mini heeft een display van 5,4 inch. Dit compactere scherm moet makkelijker met één hand te bedienen zijn.

Alle vier de telefoons hebben een oledscherm. Dat is voor het eerst: bij de vorige telefoons werd oled enkel gebruikt voor de Pro-modellen, terwijl de goedkopere telefoons lcd gebruikten.

Camera's, chip en magneet

De iPhone 12 Pro-lijn onderscheidt zich met de camera's, waarvan er drie achter op het toestel zitten. Deze hebben ultrawide-, wide-angle- en telelenzen met een resolutie van 12 megapixels. De gewone iPhones 12 hebben alleen wide-angle en ultrawide.

Speciale hardware in de Pro-toestellen zorgt ervoor dat de camera bij het maken van foto's een beetje meebeweegt. Hierdoor blijft het beeld stabiel en worden foto's scherper. Een LiDAR-sensor helpt de Pro-telefoons om diepte te zien voor bijvoorbeeld augmented reality.

In de smartphones zit de nieuwe Apple A14 Bionic-chip, die 50 procent sneller moet zijn dan de snelste smartphonechips. De iPhones 12 werken ook op snellere 5G-netwerken, belooft Apple.

Achter in de iPhone 12 zit een magneet, die gebruikt kan worden om een speciale, draadloze magneetlader te verbinden. Daarnaast is het mogelijk om er speciale accessoires mee te bevestigen, zoals hoesjes of opbergvakjes voor betaalpassen.

100 Apple presenteert de iPhone 12

Prijzen variëren van 809 tot 1.259 euro

Voor het eerst verkoopt Apple zijn nieuwe telefoons zonder bijgeleverde oordopjes en stroomadapters. Volgens het bedrijf is dat nodig om de impact op het milieu te verkleinen.

De iPhone 12 mini wordt verkocht voor 809 euro, terwijl de grotere iPhone 12 voor 909 euro over de toonbank gaat. De iPhone 12 Pro en Pro Max zijn Apples premiumvarianten met hogere prijzen van respectievelijk 1.159 en 1.259 euro.

Ook miniversie van HomePod

De techreus presenteerde ook een nieuwe, kleinere variant van zijn slimme HomePod-speaker. Daarmee concurreert het bedrijf directer met Google en Amazon, die ook speakers voor een lagere prijs verkopen.

De HomePod Mini heeft een ingebouwde processor die de geluidsinstellingen afstelt op de muziek die op dat moment wordt afgespeeld. Koppel je twee HomePods aan elkaar, dan kunnen ze muziek in stereo afspelen.

De HomePod Mini kan ook smarthomeapparatuur in huis bedienen, of als intercom met meerdere Apple-apparaten werken.

De speaker is vanaf 16 november verkrijgbaar voor 100 dollar. Het apparaat zal niet in Nederland worden verkocht.