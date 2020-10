Noorwegen houdt Rusland verantwoordelijk voor een grote digitale aanval op het parlement in augustus. Bij de aanval werden e-mailaccounts van parlementsleden gehackt. De Noorse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Noorwegen er "op basis van informatie die de overheid in het bezit heeft" van uitgaat dat Rusland achter de aanval zit.

Het Noorse parlement maakte op 1 september bekend in de week daarvoor doelwit te zijn geweest van de aanval. De autoriteiten zeiden destijds niet wie zij verantwoordelijk houden voor de operatie.

Het is onduidelijk of Noorwegen nu actie tegen Rusland gaat ondernemen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde daarover niets zeggen. Het Russische ministerie was niet direct bereikbaar.

Rusland is de afgelopen tijd vaker beschuldigd van digitale aanvallen op westerse landen. In juli legde de Europese Unie voor het eerst sancties op vanwege cyberaanvallen van Russische herkomst. Dat gebeurde naar aanleiding van onder meer de hackpoging op de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) in Den Haag in 2018.

Het was voor het eerst dat de Raad van de Europese Unie sancties oplegde. Die bevoegdheid heeft de Raad sinds mei 2019. De sancties tegen personen moeten een straffende en afschrikwekkende werking hebben.