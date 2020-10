Google heeft dinsdag een nieuwe Nest Thermostat aangekondigd op zijn website. De slimme thermostaat is met 130 dollar (omgerekend zo'n 110 euro) flink goedkoper dan eerder verschenen Nest-thermostaten, die rond de 200 euro kosten.

De Nest Thermostat is ook minder dik dan eerdere modellen. Dat komt deels omdat de draairing, waarmee oudere versies van de Nest werden bediend, niet op de nieuwe thermostaat aanwezig is. In plaats daarvan kunnen eigenaren het apparaatje bedienen door over de zijkant te vegen en erop te tikken.

Er gingen geruchten dat de Nest-thermostaat ondersteuning voor handgebaren zou krijgen. Dat blijkt niet het geval. Wel is de daarvoor benodigde Soli-radar in het apparaat aanwezig. Deze radar detecteert het als iemand voor de thermostaat staat, waardoor het scherm vanzelf oplicht.

De nieuwe Nest Thermostat heeft geen leerfunctie, zoals de duurdere modellen dat hebben. Met de functie leert de thermostaat hoe de gebruiker leeft en kan hij op basis daarvan de temperatuur aanpassen. Dit goedkopere model werkt met schema's die handmatig ingesteld moeten worden.

Wel kan de nieuwe thermostaat bediend worden via de Google Home-app of met spraakopdrachten. Verder schakelt hij over op de besparingsmodus als de gebruiker van huis is.

De Google Nest Thermostat verschijnt in de komende weken eerst in de Verenigde Staten en Canada. Het is niet bekend of en wanneer hij in Nederland uitkomt.