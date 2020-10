Walt Disney gaat meer inzetten op de videostreamingdiensten van het bedrijf. Dat blijkt uit een reorganisatie van het managementteam, meldt Disney dinsdag. Alle tv-netwerken, filmstudio's en streamingdiensten vallen voortaan onder één divisie met de naam Media en Distributie.

De streamingdiensten Disney+, ESPN+ en Hulu vallen in de toekomst bovendien onder één manager.

Door de coronacrisis zijn de streamingdiensten, waarmee consumenten direct worden bereikt, belangrijker geworden voor Disney. De filmtak heeft het moeilijk, omdat de bioscopen grotendeels gesloten zijn in grote delen van de wereld. Tegelijkertijd hebben de tv-zenders van Disney last van het feit dat veel bedrijven hun advertentiebudget hebben verkleind en dat het aantal huishoudens dat geen kabeltelevisie meer heeft groeit.

Topman Bob Chapek zegt dat de groeistrategie van Disney beter wordt ondersteund met de nieuwe divisie-indeling. Wel kunnen er mogelijk meer ontslagen volgen door de reorganisatie. Bij de pretparken kondigde Disney onlangs aan 28.000 medewerkers te ontslaan.

Begin december houdt Disney een investeerdersdag waarbij de nieuwe strategie duidelijker uit de doeken wordt gedaan. Het aandeel steeg maandag ruim 5 procent in de nabeurshandel.

Releases vaker eerst via streamingdiensten

Disney maakte recentelijk bekend de nieuwe Pixar-film Soul eerst uit te brengen op het streamingplatform Disney+.

De animatie- en familiefilm zou vanaf 20 november in de Amerikaanse bioscopen gaan draaien, maar Disney heeft de film van het publicatierooster gehaald en besloten om de titel vanaf 25 december op zijn eigen streamingplatform in de Verenigde Staten en andere landen aan te bieden.

De filmstudio deed dit al een keer eerder: destijds was het de liveactionfilm Mulan die de bioscopen oversloeg en direct voor gebruikers thuis te zien was. De bioscopen reageerden hier furieus op. Zij snakken naar nieuwe films om meer bezoekers te trekken. De theaters verkeren in zwaar weer door de wereldwijde corona-epidemie.