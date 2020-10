De corona-app CoronaMelder is inmiddels ruim 2,6 miljoen keer gedownload, maakt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag via Twitter bekend. Een kleine nuance: dat betekent niet per se dat net zoveel Nederlanders de app gebruiken, leggen betrokkenen uit.

Met behulp van CoronaMelder kunnen smartphones signalen uitwisselen met smartphones van andere appgebruikers. Die contacten worden vastgelegd in unieke, anonieme codes. Zo ontstaat een logboek van mensen die bij elkaar in de buurt zijn geweest. Als iemand later besmet blijkt, kan diegene samen met de GGD zijn of haar contacten van de afgelopen dagen waarschuwen.

"We kunnen alleen niet zien hoeveel personen de app actief gebruiken", legt Ivo Jansch uit. Hij was een van de personen die door het ministerie van Volksgezondheid werden binnengehaald om CoronaMelder te bouwen.

In de instellingen van de telefoon moeten mensen namelijk ook toestemming geven om gegevens met CoronaMelder te delen. Mensen kunnen de app bijvoorbeeld wel installeren, maar geen toestemming verlenen of deze (tijdelijk) intrekken, waardoor CoronaMelder niet actief is. "Maar als mensen iets deactiveren, kunnen we dat niet zien", zegt Brenno de Winter, die eveneens bij de ontwikkeling van de corona-app betrokken was.

Corona-app sinds 10 oktober landelijk in gebruik

Het ministerie ziet sinds de landelijke introductie van de app - afgelopen zaterdag - een "idiote stijging" van de hoeveelheid verkeer met de servers, zegt De Winter. Die cijfers kunnen echter ook niet gebruikt worden om te achterhalen hoeveel actieve gebruikers CoronaMelder precies heeft.

"Dat komt doordat we het IP-adres (een uniek nummer dat is gekoppeld aan de telefoon, red.) scheiden van de rest van de info. We zijn verblind door privacy", zegt Jansch, verwijzend naar de keuze om de app zo min mogelijk data te laten verzamelen.

Privacy was voor het ministerie een belangrijke voorwaarde om de app te introduceren. Doordat het gebruik van CoronaMelder vrijwillig moet zijn, zou elke herleidbaarheid naar een persoon dit principe onder druk kunnen zetten.

Het team achter CoronaMelder wil er via bijvoorbeeld vragenlijsten alsnog achterkomen hoeveel mensen de app daadwerkelijk gebruiken.