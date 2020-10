Facebook gaat posts waarin de Holocaust wordt ontkend verwijderen. Mensen die op het sociale medium naar informatie rond de Holocaust zoeken, worden vanaf eind dit jaar naar betrouwbare informatie geleid, aldus Facebook.

Het socialemediabedrijf sprak de afgelopen jaren veel met leiders uit de Joodse gemeenschap. Naar aanleiding van die gesprekken heeft het platform nu besloten dat ontkennen van de Holocaust als haatzaaien moet worden behandeld.

Een van de redenen voor het nieuwe beleid is het "schrikbarende tekort aan kennis" over de Holocaust onder jongeren, schrijft Facebook. De nieuwe regels worden niet onmiddellijk ingevoerd, omdat het bedrijf tijd nodig heeft om zijn medewerkers en systemen te trainen.

Het ontkennen of bagatelliseren van de genocide op de Joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt door experts gezien als een vorm van antisemitisme en is in sommige landen verboden, waaronder Nederland, Frankrijk en Duitsland. Daar verwijdert Facebook al langer dergelijke posts. Posts die de Holocaust toejuichen zijn ook al langer verboden.

Facebook verbiedt sinds begin augustus het verspreiden van impliciet haatzaaiend materiaal zoals complottheorieën over Joodse organisaties die stiekem de wereld zouden beheersen.