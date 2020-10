Jan Swillens, de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), adviseert grote organisaties niet met een smartphone of tablet op tafel te vergaderen. Het risico op spionage is dan te groot, zegt hij in een maandag verschenen interview met De Telegraaf.

"Ik denk dat geen raad van bestuur van een grote organisatie meer moet vergaderen over bedrijfsgeheimen met de smartphone of iPad op tafel", aldus Swillens.

In Nederland wordt de dreiging volgens hem onderschat. De MIVD-directeur noemt de cyberbeveiliging in Nederland nog niet goed genoeg. "Kennis wordt gestolen, vitale systemen en infrastructuur worden aangevallen en er worden pogingen gedaan om onze samenleving via desinformatie te beïnvloeden."

Swillens kan niet ingaan op recente grote zaken, waarbij werd gepoogd informatie te stelen. Ook legt hij niet uit hoe hackers organisaties via smartphones kunnen afluisteren.

In 2018 werden spionnen van de Russische inlichtingendienst op heterdaad betrapt door de MIVD. De spionnen probeerden op dat moment het wifinetwerk van de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) binnen te dringen. De vier Russen kregen daarom dit jaar sancties opgelegd.