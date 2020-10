Het aantal gemelde gevallen van WhatsApp-fraude is ten opzichte van 2019 flink gestegen. Er kwamen tot 1 oktober dit jaar vier keer zoveel meldingen binnen als in heel 2019, laat de Fraudehelpdesk aan NU.nl weten na berichtgeving van het AD.

De Fraudehelpdesk kreeg tot 1 oktober dit jaar 9.605 meldingen over WhatsApp-fraude binnen. Dat zijn er bijna vier keer zoveel als in 2019, toen in totaal 2.663 dergelijke meldingen binnenkwamen.

Praat mee op NUjij Ben jij slachtoffer geworden van WhatsApp-fraude? Deel je verhaal op ons reactieplatform NUjij.

1.154 mensen die dit jaar WhatsApp-fraude meldden, waren daadwerkelijk een slachtoffer. Zij werden voor in totaal 3,3 miljoen euro opgelicht. In 242 van de 9.605 gevallen kregen de oplichters volledige toegang tot het WhatsApp-account van het slachtoffer.

Bij WhatsApp-fraude doet een crimineel zich vaak voor als een bekende, zodat slachtoffers minder snel doorhebben dat ze worden opgelicht. Oplichters kiezen bijvoorbeeld een foto van de bekende en gebruiken die als profielfoto. Vervolgens zeggen ze bijvoorbeeld een nieuw nummer te hebben en in een noodsituatie te verkeren, waardoor ze snel geld nodig hebben.

In mei werd duidelijk dat het aantal meldingen tot dan toe flink groter was dan een jaar eerder. In de eerste vier maanden van 2020 waren al ruim 3.500 gevallen gemeld.