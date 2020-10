Vivo heeft een nieuwe concepttelefoon laten zien op het Chinese sociale netwerk Weibo. Het gaat om de Vivo IFEA, een telefoon met uitschuifcamera, die vervolgens losgemaakt kan worden.

Aan de bovenkant van het toestel schuift de camera naar boven. Op die manier wordt er geen ruimte op het scherm in beslag genomen door bijvoorbeeld een cameragat of een inkeping voor de frontcamera.

Op de concepttelefoon zit de camera met een magneet vast aan de behuizing. Gebruikers kunnen de camera er na het uitschuiven afhalen. Vervolgens is het bijvoorbeeld mogelijk om de camera los op tafel te zetten voor een ander perspectief of om selfies op afstand te maken.

Ook kan het cameraatje aan een magnetische clip worden bevestigd om hem bijvoorbeeld aan een hondenriem te hangen. Daarmee zijn beelden te schieten vanuit het perspectief van een hond.

Als de eigenaar het cameraatje vergeet, gaat een alarm af op de telefoon. Daarmee wordt gewaarschuwd dat de camera niet terug in de telefoon is geschoven.

Het is niet duidelijk of dit cameraconcept van Vivo daadwerkelijk in telefoons van het bedrijf beschikbaar komt. Vivo laat vaker concepten zien van technieken die later in telefoons verschijnen. Zo toonde het bedrijf als een van de eerste bedrijven een vingerafdrukscanner achter het scherm, iets wat nu gemeengoed is op smartphones.