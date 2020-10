Google heeft plannen voor zijn gecureerde nieuwsdienst News Showcase in Australië in de ijskast gezet. Het bedrijf schrijft in een blogbericht dat een Australisch wetsvoorstel het onmogelijk maakt om te bepalen of de dienst levensvatbaar is in het land.

Het gaat om het wetsontwerp met de naam News Media Bargaining Code. De toezichthouder Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) heeft deze code opgesteld vanwege de coronacrisis en de economische schade die journalistieke bedrijven oplopen door teruglopende advertentie-inkomsten.

Vanwege het wetsvoorstel zal Google zijn dienst News Showcase voorlopig niet in het land beschikbaar maken. Met News Showcase komen door uitgevers geselecteerde artikelen in het tabblad Google Nieuws te staan. Ook kunnen uitgevers gedeelde links op de pagina aankleden met meer context en tijdlijnen.

Google noemt het beleid in Australië "onwerkbaar". In de blogpost spreekt het bedrijf zich onder meer uit tegen het zogenoemde must include, must pay-systeem uit het wetsvoorstel. Daarmee moet Google niet alleen nieuwsmedia betalen voor gedeelde links, maar mag het voor media ook geen extra kosten opleveren.

"Het betekent dat wij te maken kunnen krijgen met betalingsclaims die extreem en uit verhouding zijn." Volgens Google zijn deze eisen "voor geen enkel bedrijf financieel haalbaar".

De ACCC heeft eerder gezegd dat het wetsvoorstel is bedoeld om mediabedrijven rond de tafel te krijgen met Facebook en Google, zodat ze "eerlijk kunnen onderhandelen". Daarvoor krijgen de bedrijven enkele maanden de tijd.

Google en Facebook spreken zich uit

Google sprak zich al eerder uit tegen het wetsvoorstel, door in een open brief te waarschuwen voor de consequenties voor de werking van Google Zoeken en YouTube. De zoekresultaten zouden met deze wet worden beperkt, wat zou leiden tot voorrang van traditionele media ten koste van kleine media.

Ook Facebook is tegen de wet. Het bedrijf waarschuwde begin september dat Australische gebruikers mogelijk geen nieuws meer kunnen delen op het platform als het land akkoord gaat met het wetsvoorstel. Facebook-topman Will Easton schreef dat in de nieuwe regels "de dynamiek van het internet niet begrepen wordt". Ook zou de wet volgens hem "nieuwsorganisaties schaden die de overheid juist probeert te beschermen".