Wat is de beste travelzoom compactcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Compactcamera's hebben geen verwisselbare lens. Ze hebben als voordeel dat ze meestal klein en licht zijn, vaak een groot zoombereik hebben en makkelijk kleine objecten beeldvullend kunnen fotograferen. Er zijn verschillende soorten compactcamera's met elk zijn eigen specialiteit.

Wil je veel zoom in een compacte camera die makkelijk mee op reis kan? Kies dan voor een travelzoomcamera. Er komen echter niet zoveel nieuwe modellen op de markt.

De Consumentenbond test travelzoom compactcamera's op onder meer fotokwaliteit, videokwaliteit en kleurweergave. Ondanks het feit dat er niet veel nieuwe modellen op de markt komen, heeft de Consumentenbond er toch 26 getest.

Een camera van Panasonic is Beste uit de Test. Een ander model van Panasonic is Beste Koop, wat betekent dat het een prima apparaat is voor een prima prijs.

Beste uit de Test: Panasonic Lumix DMC-TZ100 Prijs: 399 euro

Testoordeel: 7,3

Optisch zoombereik: 10x

Belichtingsprogramma's: 30

Deze Panasonic is een goede travelzoom compactcamera uit het hogere segment, met veel functies en een groot zoombereik; een echte travelzoomcamera. Dit model heeft een mooie kunststof body van hoogwaardige kwaliteit. Ook heeft het een aanraakscherm en multifunctionele ring.

De camera heeft achterop voldoende ruimte voor je duim. De navigatie in het menu is eenvoudig. Opvallend zijn de Leica-lens met multifunctionele ring. Ook kun je gps-data toevoegen via je smartphone. De camera is verkrijgbaar in twee kleuren.

Sterke punten zijn onder meer de fotokwaliteit, de resolutie en het bedieningsgemak. Daarnaast is ook de videokwaliteit goed en is de kleurweergave ruim voldoende.

Echte minpunten heeft de Panasonic Lumix DMC-TZ100 niet, al zou de snelheid wel iets beter mogen.

Deze Panasonic is, net als de Panasonic Lumix DMC-TZ100, een goede travelzoom compactcamera uit het hogere segment, met veel functies en een groot zoombereik. Het is fijn dat er een zoeker op zit, maar die is wel erg klein. Ook zie je soms een vervelend regenboogeffect. Handig zijn de multifunctionele ring op de lens en het toevoegen van gps-data via je smartphone.

Hoewel deze camera veel overeenkomsten heeft met de Beste uit de Test, scoort hij op sommige belangrijke punten toch wat minder, onder meer op fotokwaliteit (voldoende), flitser en videokwaliteit. Daar staat tegenover dat de bediening en het scherm prima zijn.

Alles bij elkaar opgeteld is deze travelzoom compactcamera altijd nog een prima toestel voor een prima prijs.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.