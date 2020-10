Telecom-analisten in het Verenigd Koninkrijk hebben hun zorgen geuit over de 5G-ondersteuning van de iPhone 12. De nieuwe smartphone van Apple zou de 700 MHz-band niet ondersteunen, melden ingewijden aan The Telegraph. Hierdoor kan de iPhone 12 mogelijk niet overal goed verbinding maken met het 5G-netwerk.

In het Verenigd Koninkrijk wordt gevreesd dat de iPhone 12 geen gebruik kan maken van landelijke dekking als de geruchten kloppen dat de smartphone de 700 MHz-frequentie niet ondersteunt. De andere bandbreedtes die in het land worden gebruikt zullen niet toereikend zijn voor goede dekking.

Ook in Nederland wordt de 700 MHz-band gebruikt voor een landelijk dekkend 5G-netwerk. Mogelijk zal de iPhone 12 hier dus ook geen goede dekking hebben als Apple de 700 MHz-band niet ondersteunt.

Voor aanstaande dinsdag staat er een Apple Event gepland. Hier zal de fabrikant onder andere de nieuwe iPhone 12 onthullen. Daar zal ook pas echt duidelijk worden wat de specificaties zijn van het nieuwe vlaggenschip van Apple.