Twitter maakt het tijdens de Amerikaanse verkiezingen moeilijker om berichten te retweeten. Op die manier wil het sociale netwerk voorkomen dat tweets gedachteloos worden gedeeld, schrijft het bedrijf in een blogpost.

Twitter-gebruikers die een bericht willen retweeten, krijgen tijdens de verkiezingen een melding te zien. Hierin worden ze opgeroepen de tweet te citeren, zodat ze er hun eigen boodschap aan kunnen toevoegen.

Het sociale netwerk denkt dat de kans hierdoor groter is dat gebruikers een eigen perspectief, mening of nuance aan het gedeelde bericht toevoegen. Ouderwets retweeten kan nog wel, maar vereist tijdens de verkiezingsperiode extra stappen.

Twitter neemt nog meer tijdelijke maatregelen. Zo krijgen berichten waarin de winnaar te vroeg wordt uitgeroepen een speciaal label. Daarnaast worden berichten die de verkiezingen proberen te verstoren gewist.

Het bedrijf zegt accounts met meer dan 100.000 volgers extra goed in de gaten te houden. Delen zij een misleidende boodschap, dan wordt het voor volgers moeilijker gemaakt om deze te bekijken.

Een reactie op nepnieuws in 2016

Met de maatregelen lijkt Twitter te reageren op de verkiezingen in de Verenigde Staten van 2016. Toen speelde het sociale netwerk een grotere rol doordat president Donald Trump er actief gebruik van maakte.

Daarnaast bleek na de verkiezingen dat nepnieuws op grote schaal werd gedeeld, in een poging het democratische proces te verstoren. Dat gebeurde via onder meer trollenfabrieken in Rusland.