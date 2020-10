De apps en diensten van de Rabobank werken vrijdagavond weer na een urenlange storing. Dat meldt de bank op Twitter.

De eerste klachten kwamen binnen om 15.12 uur. De storing had invloed op zowel de apps als de website van Rabobank. Hierdoor was het moeilijker om rekeningen te bekijken of geld over te maken.

Om 18.22 uur leken de problemen te zijn opgelost. Een reden voor de storing is niet gegeven.