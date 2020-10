De smartphoneapp CoronaMelder is voortaan in heel Nederland te gebruiken. Deze waarschuwt als gebruikers mogelijk in contact zijn geweest met iemand die besmet is door het coronavirus.

Formeel wordt de app om 15:00 uur geïntroduceerd, maar GGD's verspreid door Nederland nemen hem vanaf het begin van de dag in gebruik.

De applicatie gebruikt het bluetoothsignaal om te zien bij welke andere appgebruikers iemand in de buurt is geweest. Signaalsterkte wordt gebruikt om te zien hoe dichtbij iemand ongeveer kwam.

Als iemand besmet is met het coronavirus, zal de GGD vragen of deze persoon dit aan alle voorbijgangers in de afgelopen periode wil laten weten. Deze mensen krijgen dan een waarschuwing dat ze mogelijk met het virus in aanraking zijn gekomen.

88 Zo weet de corona-app dat jij mogelijk besmet bent

Tien dagen in thuisquarantaine

Ontvangers van zo'n bericht wordt geadviseerd tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Een test afnemen is alleen nodig als gebruikers ook klachten hebben, zoals al langer wordt geadviseerd.

De app stond sinds half augustus al in de appwinkels van Google en Apple, maar werd toen alleen in een beperkt aantal testregio's ingezet. Vanaf 10 oktober wordt de CoronaMelder officieel in heel Nederland ingezet.

De app werkt op iPhones met minstens iOS 13.5 en Android-toestellen met minimaal Android 6.0.