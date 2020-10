Pakistan doet de populaire videoapp TikTok vrijdag in de ban, omdat de app "onzedelijke en onfatsoenlijke" video's niet weert. De Pakistaanse telecomautoriteit PTA heeft instructies gegeven om de app te blokkeren.

De Pakistaanse toezichthouder heeft TikTok in de afgelopen weken meerdere malen verzocht "vulgaire" video's in het land ontoegankelijk of onzichtbaar te maken. Het gaat onder meer om seksueel getinte video's.

De PTA zegt open te staan voor een gesprek met TikTok. De toezichthouder zou de beslissing heroverwegen als TikTok met een mechanisme komt om illegale content te weren.

In de islamitische republiek Pakistan speelt de islam een grote rol in de politiek. Volgens de Wereldbank telt het land zo'n 216 miljoen inwoners. Naar schatting wonen er 200 miljoen moslims in Pakistan.