Een Amerikaan die vorige maand in Thailand werd opgepakt omdat hij een negatieve Tripadvisor-recensie van een Thais resort had geschreven, hoeft niet de gevangenis in, meldt BBC News vrijdag.

De Amerikaan Wesley Barnes had verschillende recensies over het Sea View Resort op Tripadvisor geplaatst. Daarin beschuldigde hij het resort onder meer van "moderne slavernij".

Het bedrijf klaagde de Amerikaanse expat aan, omdat hij de reputatie van het hotel had beschadigd. Ook zou hij met het personeel hebben geruzied over de betaling van kurkengeld voor de alcohol die naar het hotel werd gebracht.

Barnes werd gearresteerd door de immigratiepolitie. Niet veel later werd hij op borgtocht vrijgelaten. Wel hing hem nog een celstraf van twee jaar boven het hoofd.

Uiteindelijk sloten het resort en Barnes een overeenkomst. Zo moest de Amerikaan zijn excuses aanbieden. Ook heeft hij aan verschillende media laten weten "onwaarheden" te hebben verkondigd om Sea View te schaden. "Ik schreef de reviews uit boosheid."