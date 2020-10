Google brengt in de komende weken een nieuwe versie van de Nest Thermostat uit die via handgebaren te bedienen is. Hij zou flink goedkoper worden dan andere Nest-thermostaten, schrijft Bloomberg op basis van ingewijden.

De slimme thermostaat maakt verbinding met het internet en is verbonden aan de smartphone. Hiermee kan de temperatuur bijvoorbeeld automatisch worden verlaagd als de eigenaar naar bed gaat.

In de Verenigde Staten zou de nieuwe versie van de Nest Thermostat 129 dollar (omgerekend 110 euro) gaan kosten. Volgens Bloomberg komt de slimme thermostaat in de komende weken op de markt.

Momenteel kost een normale Nest Thermostat zo'n 199 euro. De goedkopere versie, de Nest Thermostat E, gaat voor 185 euro over de toonbank.

De nieuwe Nest-thermostaat vervangt de touchbediening op het scherm door handgebaren. Zo bevat het apparaat een sensor die ook in de Pixel 4-telefoon van Google aanwezig was en waarmee handen herkend worden. Zo kunnen mensen hun hand langs de thermostaat bewegen om de temperatuur te wijzigen of zwaaien om door menu's te gaan.

Het is niet bekend of de nieuwe thermostaat ook naar Nederland komt en tegen welke prijs.