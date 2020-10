De storing die er donderdag voor zorgde dat patiënten zich tijdelijk niet digitaal konden aanmelden bij hun zorginstelling, is opgelost. In de loop van donderdagavond werden de technische problemen bij alle zorginstellingen verholpen, meldt dienstverlener ICTZ aan NU.nl.

"In de afgelopen avond zijn alle zorginstellingen die hun diensten afnemen bij ICTZ een voor een in overleg weer aangesloten", meldt ICTZ in een verklaring. "Dit betekent dat de aanmeldzuilen, de online dossiers en het beeldbellen weer beschikbaar zijn voor patiënten en zorgverleners."

Volgens ICTZ lag het probleem bij een verbindingsleverancier van een datacentrum. De storing werd rond het middaguur ontdekt.

Doordat patiëntenportalen en aanmeldzuilen onbereikbaar waren, konden patiënten bijvoorbeeld geen videoconsulten houden met hun zorgverlener. Volgens ICTZ hebben veel zorginstellingen in plaats daarvan telefoongesprekken gevoerd met cliënten.

Alle patiëntenbehandelingen zouden op die manier alsnog doorgang hebben gevonden. Onder meer de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Isala Ziekenhuis in Zwolle zeggen problemen te hebben ervaren.

Het St. Jans Gasthuis in Weert, wiens patiëntenportaal ook niet functioneerde, stelde eerder op de dag dat er sprake was van een ddos-aanval. Het is niet duidelijk of dit inderdaad het geval is.

ICTZ bedient in Nederland zo’n 48 medische organisaties. De dienstverlener gaat verder onderzoek verrichten naar de oorzaak van de storing, om een nieuw technisch probleem in de toekomst te voorkomen.