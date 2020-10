Bij streamingdienst Twitch heerst een giftige werkcultuur waarin racisme, seksisme en misbruik onder het tapijt worden geveegd, zeggen anonieme medewerkers donderdag tegen GamesIndustry.biz.

Het bedrijf achter de site zou "een expliciete tolerantie voor vrouwenhaat" tonen, aldus een aantal van de zestien medewerkers die GamesIndustry sprak. Vrouwen zouden regelmatig worden uitgescholden op de werkvloer.

Ook zou er regelmatig denigrerend gesproken worden over vrouwelijke streamers op het platform. Twitch-medewerkers probeerden volgens een medewerker zelfs actief om een streamer van het platform af te krijgen omdat ze zich te sexy kleedde.

Verschillende vrouwelijke medewerkers werden slachtoffer van seksueel misbruik toen ze voor Twitch werkten, zeggen medewerkers. Klachten zouden routineus in de doofpot worden gestopt.

De sfeer is volgens de werknemers iets verbeterd sinds Twitch in handen is van Amazon, maar nog niet goed genoeg. Het bedrijf zou onder meer nog steeds te tolerant zijn jegens mensen die racistische taal op het platform uitslaan. Ook is het werknemersbestand niet divers genoeg.