Maak een zelfportret zoals Van Gogh dat ook zou doen met Google Arts & Culture en maak virtuele racebanen in Hot Wheels Unlimited. Dit zijn de apps van de week.

Google Arts & Culture

Nu we allemaal weer vaker thuiszitten, zijn uitstapjes naar een museum ineens ook een stuk minder vanzelfsprekend geworden. Google doet met de Arts & Culture-app een poging om kunst en cultuur naar je huiskamer te halen met een educatieve en interactieve app.

Een grote update maakt het vooral voor een jonger publiek een stuk leuker: met nieuwe augmentedrealityfilters kun je zelf deel uitmaken van bekende kunstwerken. Zo waan je jezelf het Meisje met de parel van Johannes Vermeer of sta je centraal in een portret van Van Gogh.

Bij iedere filter is ook een blokje met achtergrondinfo toegevoegd, waarin je meer te weten komt over het kunstwerk waarop de filter geïnspireerd is. Naast deze lollige filters is de app ook de moeite waard om leuke spelletjes te spelen waarin beroemde kunst centraal staat.

Download Google Arts & Culture voor iOS of Android (gratis)

Hot Wheels Unlimited

Er staan al een aantal Hot Wheels-racespellen in de appwinkels van Apple en Google, maar Unlimited pakt het net even anders aan. In Hot Wheels Unlimited is naast het daadwerkelijk rondscheuren met speelgoedautootjes namelijk een hoofdrol weggelegd voor het zelf bouwen van de racebanen.

Je bouwt je eigen baan met loopings, sprongen en andere obstakels door ze als virtuele bouwblokken in elkaar te klikken. Ben je tevreden, dan upload je jouw baan en kun je er meteen met vrienden of andere spelers op rondrijden.

Het leuke aan het spel is dat er dus continu nieuwe banen bij blijven komen. Zeker als het spel regelmatig nieuwe bouwblokken krijgt, ben je met Hot Wheels Unlimited wel een tijdje zoet.

Download Hot Wheels Unlimited voor iOS of Android (gratis)

30 Bekijk hier de trailer van Hot Wheels Unlimited

Smart Tasks

Smart Tasks doet zijn naam eer aan: een simpele maar daardoor erg doeltreffende gratis takenapp voor de iPhone. Door je taken in te delen in categorieën wijs je er een kleur aan toe, zodat ze direct opvallen.

Met een druk op de knop schakelt de app over naar een weekweergave, zodat je enkel de taken ziet die je de komende zeven dagen moet afronden. Dankzij iOS 14 kun je nu ook een widget aan je thuisscherm toevoegen waar je bijvoorbeeld al je taken voor vandaag in één oogopslag kunt zien.

Dat maakt van Smart Tasks niet de meest baanbrekende of bijzondere app, maar wel eentje die precies doet wat je ervan verwacht op een overzichtelijke en intuïtieve manier.

Download Smart Tasks voor iOS (gratis)